Il Covid strappa alla vita 'Paolo Pizza': comunità sotto choc per la morte del 53enne di Vieste, aveva una pizzeria a Breno

Paolo Guida era titolare del locale Pizza Break di Breno in provincia di Brescia. Aveva 53 anni. Verrà sepolto a Vieste, due giorni prima era morta la madre

Aveva 53 anni ed era originario di Vieste Paolo Guida, il pizzaiolo 53enne e titolare del ristorante Pizza Break di Breno morto il 15 marzo scorso a pochi giorni dalla dipartita della madre per le complicanze da Covid-19, di cui era risultato positivo.

Come riporta Bresciatoday, il titolare della pizzeria è morto presso l'ospedale di Esine nel reparto di terapia intensiva. Noto in paese come 'Paolo Pizza', verrà sepolto nella città del faro insieme alla madre scomparsa un paio di giorni prima

I messaggi di cordoglio della comunità di Breno

Irene: "Siamo tutti più poveri senza te Paolo, la tua bontà, disponibilità e l'amore per tua moglie e le tue figlie ci rimarrà sempre di esempio. Però siamo tristi per questo distacco".

Sabrina: "Per noi eri "Satta" e ti abbiamo stimato e amato x la tua personalità e bontà poi certo la tua arte ci ha subito conquistati tanti anni fa! Un abbraccio a tua moglie e alle tue adorate figlie".

Albertina: "Mi mancherà, le sere d'inverno, entrare nel tuo caldo negozietto, fare due chiacchiere in attesa della fantastica cena che sapevi prepararci. Si parlava di politica, di covid, di immobili, di figli. Era, a un certo punto, diventato un appuntamento quasi abituale. Buon viaggio uomo gioviale. Un abbraccio alla tua famiglia".