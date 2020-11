I frati di San Pio in lutto: è morto padre Osvaldo Carrabs, era risultato positivo al Covid

Padre Osvaldo Carrabs, 84 anni e 60 di vita sacerdotale che aveva festeggiato lo scorso 6 settembre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, è tornato alla casa del Padre. E' uno dei 14 frati minori cappuccini del convento di San Pio risultato positivo al Covid-19 e ricoverato presso l'ospedale Caso Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a causa della rottura del femore.

Sulla pagina facebook del convento, Nicola Monopoli, uno dei suoi confratelli, lo ha ricordato così: "Volentieri mostravi questa foto nella quale ti ritrovavi esattamente di fronte a Padre Pio, circondato da alcuni confratelli, in un momento di grande serenità e gioia. Eri uno dei pochi superstiti confratelli del Santo Cappuccino e in questo pomeriggio d'autunno, nel cuore di una spietata pandemia, anche tu hai lasciato questo mondo. Questa foto, caro P. Osvaldo, vogliamo vederla oggi non più come legata alla tua storia ma soprattutto al tuo nuovo presente. Un abbraccio"