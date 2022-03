Incidente sul lavoro nel Foggiano: operaio precipita da un pianerottolo e muore dopo un volo di circa 6 metri

Operaio precipita da un pianerottolo e muore dopo un volo di circa 6 metri. E’ accaduto intorno alle 12.30 di oggi, in via Pantanella, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo - 70enne del posto, non sono state ancora rese note le sue generalità - stava montando una guaina su di un piccolo pianerottolo al primo piano di una palazzina, quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate: immediato l’allarme lanciato agli operatori del 118 e alle forze dell’ordine, ma il 70enne è morto poco dopo. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia ofantina e gli accertamenti degli ispettori del Spesal - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl Fg, per rilevare eventuali anomalie nelle procedure. Indagini in corso.