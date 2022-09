Vieste piange Nicola Cariglia, presidente della Fondazione Turati: "Grati a lui e al fratello Antonio"

Anche Vieste piange l'improvvisa scomparsa del dr Nicola Cariglia, presidente della Fondazione Filippo Turati e fratello di Antonio, suo fondatore. "E’ una gravissima perdita, perché riguarda una personalità particolarmente legata con affetto e dedizione alla nostra città, come ha dimostrato il suo instancabile attivismo riposto affinchè il centro socio-sanitario di Vieste restasse quel punto di alto riferimento assistenziale che ha lenito le sofferenze di tanti nostri concittadini della terza età, ma anche di infortunati gravi bisognosi di cure riabilitative. Negli ultimi anni, con l’impegno strenuo di Nicola Cariglia, la Fondazione Turati nel presidio di Vieste si era già proiettata in un ulteriore sforzo di modernizzazione di strutture, attrezzature, tecnologia, professionalità ed organici che la tenessero al passo con i progressi della medicina riabilitativa e con gli standard di un ente assistenziale al passo con i tempi. Siamo certi che nel ricordo suo e di suo fratello Antonio il destino del Centro Turati si conserverà indenne e riserverà ulteriori slanci di attività. I viestani resteranno profondamente grati ad entrambi per aver assicurato nel nostro territorio la presenza di un presidio medico-riabilitativo che ha colmato vistosi deficit e carenze della sanità pubblica e di averlo conservato in tutti questi anni in tutta la sua efficienza ed affidabilità a beneficio di noi tutti. A nome della città di Vieste e dell’Amministrazione comunale ci uniamo a tutti coloro che ne piangono la scomparsa, nel ricordo che ne conserviamo di persona sensibile, stimata, impegnata ed incline a sentirsi “viestano”, nel segno fecondo tracciato da suo fratello Antonio”.

Aveva assunto la carica nel 2009, succedendo, appunto, al fratello Antonio. In questo lasso di tempo Nicola Cariglia ha accompagnato la onlus verso una visione dei servizi sempre più moderna e connessa alle esigenze della società e al contempo ispirata dalla volontà, già all’origine della sua costituzione, di rivolgere la propria attività primariamente ai soggetti svantaggiati e fragili, guidandola inoltre con estrema attenzione e umanità ancor più nel difficile periodo dell’emergenza pandemica. "Il Consiglio di amministrazione della Fondazione e tutti i dipendenti partecipano con grande commozione al dolore della famiglia e rinnovano l’impegno a portare avanti con grande determinazione l’opera da lui avviata"

I funerali avranno luogo a Firenze venerdì 23 alle ore 11,30 alla Basilica di San Miniato a Monte.

Nato a Pistoia nel 1943 e residente a Firenze, Nicola Cariglia ha fatto nel 1970 il suo ingresso in Rai, dove ha svolto un’intensa attività giornalistica e dove ha ricoperto per diversi anni il ruolo di vicedirettore della Direzione esteri (poi Rai International), quello di direttore della sede di Pescara e, dal 1998 al 2008, quello di direttore della sede Rai per la Toscana. A Firenze ha avuto anche un’importante parentesi politico-amministrativa, ricoprendo incarichi quali, tra gli altri, quello di vicesindaco, di presidente della società di gestione dell’aeroporto, di membro del Consiglio di amministrazione della Società di gestione degli spazi espositivi della città. Nel 2002 ha fondato il quotidiano online PensaLibero.it, che ha diretto fino a oggi.

La Fondazione Filippo Turati opera da oltre 50 anni nel campo dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e della cultura. Costituita il 3 aprile del 1965, è stata eretta in Ente morale il 7 ottobre del 1966 con Decreto del Presidente della Repubblica. Dal 1998 è una Onlus. Presente in Toscana (a Pistoia, dove si trova anche la sua sede centrale, e a Gavinana, sulla Montagna pistoiese), in Puglia (a Vieste) e nel Lazio (a Zagarolo), ha realizzato negli anni strutture sanitarie e sociosanitarie quali centri di riabilitazione, residenze per persone anziane, per disabili, per persone con Alzheimer e in stato vegetativo.