Mons. Antonio Mottola non c'è più, Ascoli Satriano sotto choc: aveva 69 anni

Ascoli Satriano è sgomenta per l'improvvisa dipartita di Don Antonio Mottola, parroco della Concattedrale, la Chiesa Beata Vergine Maria, un tempo sede delle Diocesi, di cui era vicario generale. Aveva 69 anni. Sacerdote dal 1980, era stato a Rocchetta Sant'Antonio per 23 anni e presso la parrocchia San Rocco di Stornara. Persona colta e amata, vanta parecchie pubblicazioni. Tanti gli incarichi ricoperti.

"Un un grave lutto per tutta la nostra città. Una morte che mi colpisce e mi addolora e che lascia un vuoto profondo" il commento del sindaco della città dei Grifoni, l'avv. Vincenzo Sarcone.

Così il sindaco di Stornara, Roberto Nigro: "Cari concittadini, mi rattrista comunicarvi che è venuto a mancare il caro Don Tonino Mottola, ci stringiamo attorno al dolore che ha colpito la mamma e tutta la famiglia. Conserveremo un bellissimo ricordo di tutti i momenti passati qui con noi nella nostra parrocchia. A nome di tutta la comunità, sentite condoglianze".

Increduli gli ascolani: "Sono allibito non ci posso credere, grazie per tutto quello che hai fatto e realizzato sulla terra e per tutti gli insegnamenti che mi hai trasmesso" scrive Giuseppe Capaldo sui social. "Grazie per tutti i tuoi preziosi insegnamenti" aggiunge Michele.