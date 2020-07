Addio a mons. Giovanni Giuliani, officiale della segreteria di Stato del Vaticano: le esequie a San Marco in Lamis

Si è spento ieri 26 luglio Giovanni Giuliani, monsignore di San Marco in Lamis officiale della segreteria di Stato del Vaticano.

Sulla pagina facebook 'SS Annunziata- S Antonio Abate-S Maria delle Grazie' il ricordo del sacerdoto della arcidiocesi Foggia-Bovino.

"Ci sono delle notizie che, quando giungono, lasciano senza parole e attoniti, perché non ci sono parole e non ci sono risposte ai perché: Questa notte è tornato alla Casa del Padre don Giovanni Giuliani.

Ordinato sacerdote il 28 agosto 1979, don Giovanni era attualmente officiale della segreteria di Stato del Vaticano; il suo incarico a Roma, tuttavia, non gli aveva mai fatto dimenticare il legame con il suo paese e con la sua comunità ecclesiale.

Nei periodi di vacanza o quando ritornava anche per brevi periodi a San Marco in Lamis, don Giovanni era una presenza costante ed assidua nella nostra comunità; con noi sperimentava il suo essere sacerdote per il popolo di Dio e per la Chiesa.

Una presenza silenziosa, senza troppi clamori, ma costante e continua negli anni, anche durante i cambiamenti pastorali che hanno interessato la comunità. Una presenza che era garanzia e sicurezza di quel legame che ci unisce alla Chiesa Diocesana e Universale. Una presenza operosa, caratterizzata da docilità, delicatezza d’animo e discrezione.

Esprimiamo la nostra vicinanza ed il nostro affetto alla sua famiglia, perché possa sentire la tenerezza di Dio Padre in questo momento di dolore, e ci uniamo in preghiera per rendere lode al Signore per tutte le meraviglie che ha operato tramite don Giovanni e per il bene che Egli ha fatto attraverso il suo servizio di sacerdote".

La salma si trova nell’obitorio della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e vi resterà fino alle 15 di oggi, poi verrà traslata nel cimitero di San Marco in Lamis dove alle 17 sarà celebrata la Santa Messa esequiale presieduta dall’arcivescovo.