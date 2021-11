Foggia piange Mimmo Rollo, l'agente esclusivista per la Puglia di Miss Italia: nel '99 portò Manila Nazzaro al successo

Mimmo Rollo non c’è più. E’ morto ieri stroncato da un male incurabile l’agente esclusivista del concorso nazionale di Miss Italia per la Regione Puglia che nel 1999 consentì a Manila Nazzaro di aggiudicarsi prima la fascia di regina di Foggia e, quindi, la corona della ragazza più bella d’Italia.

Da lì in poi cominciò l’ascesa della conduttrice e attuale partecipante al Grande Fratello Vip. Ha creduto molto anche in Pio e Amedeo.

Fondatore del Kandisky e patron dell’agenzia di spettacolo ‘Parole e Musica’, Rollo era un frequentatore della movida foggiana. Lascia due figli e la moglie Lidia Morelli: "Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita. Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso. Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15,30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia".

“Foggia perde un talento che ha portato la nostra città alla ribalta nazionale” scrive Potito Chiummarulo”. “La Puglia, ma non solo, perde un grandissimo talent scout. Miss Italia piange una sua colonna nazionale. Il mondo dello spettacolo è più povero, perché l’arte è di tutti, ma non è per tutti” il commento di Michele Montemurro

“Il mondo dello spettacolo piange un grande uomo, una persona per bene, un grande talent scout, nulla sarà più come prima. Ho imparato tanto da te, anni di serate meravigliose, e nonostante conoscevi il mio spettacolo a memoria riuscivo sempre a farti sorridere, tu che non sorridevi facilmente. Ti porterò sempre nel cuore” il commento di Ivano Trau

“Ciao Mimmo” accompagnato da un cuore l’addio sulla pagina Facebook di Miss Puglia.