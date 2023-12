Addio a Michele Ricci, se ne va un pezzo di storia della Cisl e della politica

All’età di 84 anni, è scomparso Michele Ricci, deputato nella XIII Legislatura a fine anni Novanta. Originario di Biccari, docente di scuola elementare, sin dagli anni Settanta ha rivestito incarichi nella Cisl, fino al ruolo di segretario provinciale.

Nel 1996 è stato eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione Puglia, nel gruppo Popolari e Democratici – L’Ulivo. Non ha mai abbandonato l'impegno politico.

Esprime il suo cordoglio la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo: “Michele Ricci è stato un protagonista del sindacato, dell'associazionismo, della politica. L' impegno, la solidarietà, la giustizia sociale, la difesa dei diritti hanno orientato una vita esemplare, e la sua azione condotta con rigore e acume sia da segretario Cisl che da parlamentare ha sempre rappresentato un riferimento e uno stimolo per migliorare la condizione di tanti e tante, e per favorire la crescita della comunità, da oggi più povera per la sua scomparsa. Alla sua famiglia porgo, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze”.