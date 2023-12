Morto Macario, commissario della polizia locale in pensione: "Era buono e onesto"

Michele Macario, commissario della Polizia Locale di Foggia in pensione, è deceduto questa mattina primo dicembre dopo una lunga malattia: "Un uomo onesto e buono, amante della musica e dell'equitazione. Un illustre ufficiale di Polizia Locale di ricca professionalità ed esperienza che io ho avuto l'onore ed il privilegio di conoscere e di avere come amico. La nostra più sentita vicinanza alla moglie, alle figlie ed ai suoi nipotini" il commento su Voce di Foggia. "Tenente, non ti dimenticherò mai".

Macario da alcuni mesi si era trasferito a Modena dove vivono le due figlie. Era andato in pensione da pochi anni, nel corso della sua carriera professionale aveva ricevuto parecchi encomi. I funerali e la sepoltura si terranno lì. Aveva 71 anni. Era entrato a far parte del corpo della Polizia Locale nel 1986. Ha coordinato il nucleo equitazione, ecologia, viabilità e la sala operativa.