San Nicandro piange il consigliere comunale Michele Iannone: proclamato il lutto cittadino

Dolore nella comunità di San Nicandro Garganico per la morte del consigliere comunale Michele Iannone, scomparso nella giornata di oggi all'età di 46 anni. "Grazie della tua bella amicizia, amico mio..." il saluto tributatogli dal sindaco del comune garganico Matteo Vocale, che in vista dei funerali in programma domani, ha proclamato il lutto cittadino.

"L'intera comunità cittadina è rimasta scossa dalla prematura scomparsa del compianto Michele Iannone, che ha suscitato unanime e profonda commozione tra i cittadini di San Nicandro, sia per il ruolo di amministratore comunali in carica da egli ricoperto, sia per essere egli conosciuto da moltissime persone come cittadino e amministratore leale, integerrimo, benevolo e appassionato", si legge nella ordinanza di lutto cittadino emanata dal sindaco.