Lutto nel mondo della pallavolo: addio al giovane coach sanseverese Michele Ferrara

La sua Intrepida Volley e tutto il mondo della pallavolo di Capitanata piangono Michele Ferrara, giovanissimo coach di San Severo.

Aveva da poco compiuto 35 anni e oggi una terribile malattia lo ha portato via. A darne notizia è stato il Comitato Territoriale di Bari e Foggia della Federazione italiana Pallavolo.

“La pallavolo è gioia e le luci dei palazzetti ci portano lontani dai drammi che quotidianamente molti di noi sono chiamati a vivere”, scrive nel suo commosso addio il Comitato. Dolore e sconcerto tra i colleghi che ne hanno apprezzato la correttezza in campo.

Esprime la propria vicinanza anche l’Olympia Orta Nova: “Ciao coach”, scrive la squadra, ricordando come abbia lottato fino allo stremo delle forze. Ha allenato anche la Flv Cerignola, che oggi lo ricorda, “nel fantastico anno 2020/2021 della serie B1 e dei settori giovanili”.

L’intera comunità di San Severo è sconvolta per la perdita del giovane mister che fino a pochi mesi fa ha guidato gli Under 19 della G.S. Intrepida Volley e i giovanissimi della prima Divisione. In tanti lo ricordano sui campi di beach volley. “Grande sportivo e grande guerriero”, scrive oggi di lui chi lo ha conosciuto. “I suoi ragazzi sono il suo esempio”.