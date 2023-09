Mattinata sotto choc per la morte di Michele, il casaro-imprenditore dell'azienda De Vita

Da ieri Mattinata è in religioso silenzio per la dipartita del casaro Michele De Vita, titolare insieme al figlio Raffaele dell'omonima azienda agricola che funge da caseificio e macelleria, ma anche ristorante con la Locanda del Maniscalco. Produttori di formaggi e latticini, il cacioricotta caprino Pat nel 2020 è stato inserito nelle guide de 'L'espresso'. Sei stata una grande persona, lavoratore instancabile, imprenditore intelligente, marito e padre affettuoso e amico leale. Non so capacitarmi della tua improvvisa scomparsa" il commento di Antonio Tasso, ex deputato della Repubblica di Manfredonia.

Sotto choc e incredulo il sindaco Michele Bisceglia. Sul suo profilo Facebook c'è chi come Antonio ha ricordato la figura di De Vita, pioniere dell'imprenditoria mattinatese: "Con grande coraggio e passione ha fatto conoscere le nostre eccellenze del nostro territorio a livello nazionale. Mancherai molto alle nostre montagne colline di Sagro Vignanotica, Monte Maino e Coppa Inchianaturo". Francesco lo ricorda così: "Un uomo buono, un uomo gentile, un uomo che rappresentava la sua comunità".