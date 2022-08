Foggia, è morto lo storico vetraio Michele D'Agrosa

Va via un altro pezzo di Foggia. E' morto a 78 anni Michele D'Agrosa, storico artigiano titolare dell'omonima vetreria del Villaggio Artigiani, azienda nota in città aperta negli anni Ottanta in via Manzoni. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, il vetraio lascia un ricordo indelebile nel cuore di tanti, degli amici, dei familiari, dei figli, del fratello, dei nipoti e dei clienti che hanno fatto riferimento alla sua azienda, custodita con cura e professionalità. La salma riposa nell'obitorio del Don Uva: il funerale verrà celebrato domani alle ore 10 nella parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino.