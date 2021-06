Addio a Michele Colucci, titolare della libreria Dante di via Oberdan: con 'Lillino' se ne va un pezzo della storia di Foggia

Michele Colucci è venuto a mancare. Nel 1957 aveva rilevato la storica libreria Dante di via Guglielmo Oberdan

Michele Colucci non c'è più. A darne notizia a Foggiatoday è la figlia Marisa. "Mio padre è venuto a mancare".

Con la dipartita di 'Lillino', titolare della storica libreria di via Guglielmo Oberdan nata nel 1881 con il nome di Zobel, se ne va un pezzo di storia del capoluogo dauno, nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte del sommo poeta, nome della storica libreria che compie anche 140 anni di attività.

Nel 1957 fu rilevata da Michele Colucci, per gli amici Lillino, e divenne libreria Dante. Persona squisita e gentile, custode della cultura e della lettura, in più di sessant'anni di lavoro Michele ha rifornito di testi scolastici intere generazioni, non solo del capoluogo dauno, ma anche della provincia. Ha servito e visto crescere tanti talenti.

Ha vissuto la trasformazione dal cartaceo al digitale, dai libri all'e-book, ma non si è mai arreso al piacere della lettura e di un libro da sfogliare. Passione che ha coltivato sin da ragazzo, quando aveva mosso i suoi primi passi in quella libreria, ma da aiutante.

Poi la svolta, l'acquisizione dell'attività, il cambio dell'insegna e anni e anni di lavoro trascorsi a rendere Foggia, più bella e intelligente.