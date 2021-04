Manfredonia piange 'Il maestro' della cartapesta Matteo Sciannandrone: anima e storia del Carnevale Dauno

Morto il maestro cartapestaio Matteo Sciannandrone. Per il Carnevale di Manfredonia ralizzava carri allegorici da quando era ragazzo.

Il carnevale di Manfredonia piange la scomparsa di Matteo Sciannandrone, "uno dei suoi interpreti migliori, che per gran parte della sua vita ha donato la propria arte e la propria allegria per rendere più bello e divertente il nostro carnevale". Quest' il ricordo degli organizzatori della manifestazione di punta del carnevale di Capitanata e tra le più importanti in Puglia.

Cartapestaio, da tutti conosciuto come 'il maestro', realizzava carri allegorici da quando era ragazzo. Era una persona affabile e allegra. Per tanti l'anima del carnevale dauno.