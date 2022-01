E' morto il noto endocrinologo Massimo Torlontano. Lutto a Casa Sollievo: "E' stato un punto di riferimento"

L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza piange la dipartita di Massimo Torlontano, morto ieri all’età di 68 anni. E' stato medico dell'ospedale di San Pio per 37 anni. Aveva iniziato a lavorare nel novembre del 1983 come assistente di ruolo di Medicina Generale. Nel 1991 era entrato a far parte dello staff dell’Endocrinologia. Poi, dopo aver assunto l’incarico di medico responsabile della struttura semplice 'Diagnosi delle patologie tiroidee ed ecografia interventistica', era diventato medico responsabile dell’Unità di Endocrinologia fino al pensionamento, nel settembre del 2020.

Così in una nota i medici di Endocrinologia dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza: "Chi ha avuto il privilegio e la fortuna di incontralo nel proprio percorso lavorativo ha potuto apprezzare le sue grandi qualità umane e professionali. È stato sempre un punto di riferimento nazionale dell’Endocrinologia, in particolare delle patologie neoplastiche della tiroide, alla cui conoscenza ha dato numerosi contributi personali. Con il suo lavoro ha costruito un gruppo di tireologi che sono diventati un punto di riferimento per tutto il Centro Sud. Era un uomo mite, di poche parole, timido e riservato, ma molto determinato nella sua professione di medico. Le sue competenze, la sua disponibilità e la sua umanità nelle relazioni con i pazienti emergevano in ogni commento che i pazienti stessi postavano sui social, in calce alle sue interviste sulle patologie della tiroide. Lascia una moglie e due figli splendidi".