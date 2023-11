Morto il cane coinvolto nell'incendio di via Poggio Imperiale: "A Foggia gli animali valgono zero"

Marley, il cane coinvolto nell'incendio divampato nel pomeriggio dell'11 novembre in via Poggio Imperiale, una traversa di via San Severo, non ce l'avrebbe fatta.

Il cane, che al momento delle operazioni di salvataggio presentava evidenti segnali di intossicazione da fumo, era stato medicato sul posto con ossigeno e flebo. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi. Ieri pomeriggio la triste notizia.

A comunicarlo su Facebook è il presidente della associazione 'Guerrieri con la Coda', Anna Rita Melfitani. "Ieri pomeriggio Marley è volato via diventando un angelo. Chissà perché poi sempre gli innocenti ci vanno di mezzo. La sua famiglia ha perso tutto, ma la cosa per cui non si danno pace è la morte di Marley. Ieri pomeriggio ho passato quasi mezz'ora con la clinica veterinaria di Bari supplicando il neurologo di far di tutto, ma purtroppo oramai per Marley non esistevano più speranze. Marley è uno dei tanti casi scandalo in una città come Foggia (scandalosa) dove gli animali valgono meno di zero".

Secondo Melfitani, se fosse stato soccorso in uno studio veterinario attrezzato, non sarebbe deceduto: "Sono anni che le mie parole volano come il vento e oggi ci ritroviamo per l'ennesima volta a piangere un essere che non ha nulla di meno di un essere umano, anzi direi superiore agli esseri umani che man mano stanno distruggendo il nostro pianeta. Pensate un attimo se tutto ciò che riguarda la salute di noi esseri umani venisse a mancare per 24 ore. Chissà quanti morti, proprio come quelli che si stanno aggiungendo ogni giorno che passa ai nostri amati animali".

La presidente dell'associazione conclude: " Siamo stati tutti bravi, le associazioni, a farci guerre per lo scettro, non capisco a quale premio si ambisce, a denigrarci a insultarci, a inventare cose fantastiche, ma la cosa più importante l'abbiamo dimenticata: la loro vita, il loro vivere con dignità, Cosa resta da dire? Perdonateci se potete e se non lo farete non potremo biasimarvi".