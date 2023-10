Addio al maestro Mario Salvatore, il foggiano che cantava Napoli

All’età di 82 anni, se n’è andato il maestro Mario Salvatore, voce delle canzoni dell’anima meridionale. Ha continuato ad esibirsi fino all’anno scorso.

La sua formazione musicale è stata influenzata dalle origini dei genitori, napoletani. Proveniente dalla scuola del maestro Sergio Bruni, negli anni ’70 aveva rilanciato la canzone classica napoletana con il progetto ‘Così cantava Napoli’, scegliendo solo strumenti acustici tipici della tradizione.

Nel 2008 aveva rappresentato la musica napoletana a Washington nel Gran Galà della National Italian American Foundation.

“È andato via un pezzo di storia della musica foggiana. Ci ha deliziato interpretando la canzone classica napoletana abbracciando diverse generazioni. Mario, fai buon viaggio e sicuramente lassù potrai incontrare i tuoi idoli”, ha scritto il musicista Angelo de Cosimo.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per avermi sempre sostenuto e incoraggiato. Onorato di essere stato tuo amico e di aver condiviso con te tanti momenti meravigliosi. Sono molto triste ma la musica rende eterni e tu lo sarai”, è l’addio di Miky Sepalone, altro interprete foggiano della musica partenopea.