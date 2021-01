San Nicandro sotto choc, morto per un malore improvviso il prof. Montemitro: "Era un docente amabile e attento"

Tragedia questa mattina a San Nicandro Garganico per l'improvvisa morte del prof. Mario Montemitro, colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo mentre faceva la spesa in via Torre Mileto.

L'intera città è sotto choc per la dipartita dell'insegnante dell'istituto alberghiero di Termoli, dove Montemitro lavorava: "Il dirigente scolastico, Maria Chimisso, insieme ai docenti, al personale Ata e all'intera comunità studentesca, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte, repentina e prematura, avvenuta a San Nicandro Garganico, del prof. Mario Montemitro. Docente di lungo corso, amabile e attento. Resterà un punto di riferimento per la nostra scuola. Un ricordo sempre vivo e affettuoso per tanti docenti e studenti che lo hanno conosciuto nel loro percorso di studi e di vita. Con il cuore affidiamo a Dio le nostre preghiere”.

Decine i messaggi di cordoglio su Facebook di amici, parenti e conoscenti di Montemitro

"Un vero amico non ti giudica mai e tu sapevi tutto di me anche le scelte sbagliate ma sei sempre stato l'unico che mi ha sempre incoraggiato e consigliato. Avevi una grande ironia e invece di arrabbiarti ci facevamo un sacco di risate quando ti prendevo in giro. Quante volte mi mandavi quelle locandine del buongiorno e neanche ti rispondevo e ci litigavamo sopra perché le odiavo, adesso mi mancheranno come l'aria perché so che non potrò più né ridere né piangere con te. Addio amico mio grazie per tutto quello che hai fatto per me sempre. Riposa in pace

Prof che brutta notizia, proprio tu che avevi un cuore grande e avevi una voglia immensa di insegnare la tua passione a noi alunni Non ci posso credere ancora. Posso solo dire che questo non è un addio ma un arrivederci. Ci manccherai"