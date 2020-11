Addio a Luigi Vasco, storico professore di matematica del liceo Lanza

Luigi Vasco, Gino per amici e colleghi, è stato per anni una delle colonne del Liceo Classico Lanza. Professore di matematica e fisica, se n'è andato improvvisamente ieri all'età di 76 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio a commento del post della famiglia che ne annuncia la scomparsa. Amici, colleghi ed ex alunni lo ricordano per la grande cultura, l'immensa simpatia e la grandi doti umane: "Caro Gino, ti ricorderemo con l'affetto che ci ha legato nei momenti più belli", si legge tra i vari commenti su Facebook. "Il nostro grande prof. continuerà a vivere nei bellissimi ricordi di tutti noi", scrive Luigi. "Carissimo amico fraterno. Lo ricorderò sempre con tanto affetto", scrive Davide Leccese, ex preside del Lanza. "Un amico sincero che aveva il merito di dire quel che pensava in modo diretto, senza mezze misure", il commento di un suo ex collega.