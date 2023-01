Lutto nel calcio pugliese: addio al delegato foggiano della Lega Dilettanti Luciano Imbriano

Guidava da oltre 20 anni la delegazione provinciale della Lega Nazionale Dilettanti di Foggia, prima come presidente, poi come delegato provinciale, Luciano Imbriano, scomparso la notte scorsa all’età di 71 anni. “Ha lasciato un vuoto incolmabile nella grande famiglia federale pugliese”, scrive il presidente del comitato regionale Lnd Puglia Vito Tisci, formulando anche a nome del Consiglio direttivo e di tutte le società pugliesi un messaggio di cordoglio e stringendosi alla famiglia con affetto e profondo dolore.

Nella sua lunga carriera, Luciano Imbriano è stato Arbitro effettivo tesserato Aia: ha diretto gare di Promozione, all'epoca massima categoria regionale, per poi essere promosso nella categoria interregionale. Tolta la divisa, è diventato osservatore arbitrale prima di guidare la sezione foggiana dell'Aia in qualità di presidente nella stagione sportiva 1997/1998.

Diversi i ruoli ricoperti anche nella Lnd, dapprima come rappresentante Aia presso il G.S. Territoriale della delegazione di Foggia, e in seguito come coordinatore della Figc-Settore Giovanile e scolastico foggiana.