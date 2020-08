Luciano Del Vicario non ce l'ha fatta: è morto per le gravi ferite e ustioni riportate nell'esplosione di San Severo

Luciano Del Vicario non ce l'ha fatta. Rimasto gravemente ferito nell'esplosione ell'azienda di famiglia a 7 km da San Severo in località Casone, l'artigiano della pirotecnica si è spento ieri sera presso il centro grandi ustioni di Cesena, dove era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso dal policlinico Riuniti di Foggia.

Troppo gravi le ferite e le ustioni riportate dal 43enne nella drammatica deflagrazione. Il suo cuore purtroppo non ha retto.

A darne notizie nella tarda serata di ieri 1 agosto 2020 il sindaco Francesco Miglio: "Luciano da qualche minuto ha incontrato Cosimo e adesso stanno certamente felici insieme in un mondo migliore di questo. Alla famiglia del Vicario il mio abbraccio fraterno e di tutta la nostra comunità cittadina".

Soltanto due anni fa, sempre per via di una violenta esplosione nell'azienda di famiglia, era deceduto il 35enne Cosimo Del Vicario. Oggi, a distanza di poco più di due anni, amici, conoscenti e parenti, piangono Luciano.