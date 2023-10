Liberino non ce l'ha fatta. Ritrovato dopo 4 giorni, l'anziano è deceduto in ospedale

Liberino non ce l'ha fatta. L'anziano di Rodi Garganico, scomparso lo scorso 2 ottobre e ritrovato ieri pomeriggio, vivo e apparentemente in discrete condizioni di salute, è deceduto questa mattina in ospedale, dove era stato trasportato dagli operatori sanitari per ricevere le cure del caso.

Michele De Felice, questo il suo nome, è deceduto nel reparto di terapia intensiva di Casa Sollievo della Sofferenza. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco di Rodi, Carmine d'Anelli. Per giorni, un nutrito dispositivo composto da carabinieri, vigili del fuoco e volontari di protezione civile ha battuto palmo a palmo la zona in cui l'anziano era stato visto per l'ultima volta. Fino a trovarlo, nel pomeriggio di ieri, in un terreno a circa 500 metri dalla sua abitazione. Tutto sembrava essersi concluso per il meglio, fino al tragico epilogo di oggi.