Giovane avvocato ed ex assessore muore nella notte: colleghi di lavoro e concittadini sotto choc

Orta Nova sotto choc per la dipartita improvvisa di Leonardo Trecca, noto avvocato del posto e giovane papà 44enne, ex amministratore comunale ed assessore ai Lavori Pubblici durante il governo cittadino di Iaia Calvio.

Il sindaco Domenico Lasorsa lo ha ricordato con un post su Facebook: "L'amministrazione comunale è scioccata per la dipartita dell'avvocato Leonardo Trecca. Non solo avvocato, ma anche egregio assessore, in passato, di questa comunità. A tutta la sua famiglia va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza".

Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, lo ha strappato alla vita nella notte.

Cordoglio è stato espresso anche dalla Camera Civile di Foggia: "Con sgomento apprendiamo dell'improvvisas dipartita del giovane Collega Leonardo Trecca. Siamo vicini alla sua famiglia e a quanti lo hanno amato in questo mondo, e ci stringiamo a loro fraternamente".

I funerali si terranno sabato 14 gennaio con inizio della messa alle 15.30 al Crocifisso