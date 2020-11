"Il Covid se l'è portato via". San Nicandro Garganico in lacrime per Leonardo: "Non muore solo chi ha patologie gravi"

San Nicandro Garganico piange la morte di Leonardo Santucci. "Il Covid se l'è portato via". Così su Facebook la consigliera comunale Anna Laura Frattolino: "Un appello a tutti i sannicandresi giovani e meno giovani, a tutti coloro che leggono questo posto, è venuto a mancare il fratello di mio cognato, non aveva nessuna patologia in corso quindi non è vero che muoiono solo quelli con patologia gravi, era sano come un pesce".

E ancora, si legge, "l'appello che faccio ora come sempre a tutta la comunità, prendete sul serio questo nemico invisibile, prendete le dovute precauzioni, non create assembramenti, indossate sempre la mascherina ed igienizzate sempre le mani, è in ballo la propria vita e quella dei nostri cari"

Come riporta Sannicandro.org, si tratta della nona vittima stroncata dal virus nella cittadina garganica, la seconda di questa nuova ondata.

Aveva 55 anni, lascia moglie e cinque figli. Si legge sul quotidiano d'informazione on line locale che da qualche giorno l'uomo era ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e che le sue condizioni si erano aggravate da alcuni giorni