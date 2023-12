Giornalismo di Capitanata in lutto: è morto Lello Vecchiarino

Informazione di Capitanata in lutto per la morte di Lello Vecchiarino, noto giornalista e scrittore di Lucera, deceduto improvvisamente ad Ascoli Piceno, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Già caposervizio della redazione di Foggia de 'La Gazzetta del Mezzogiorno' e socio Anac, l'associazione nazionale autori cinematografici, al lavoro di giornalista e inchiestista, Vecchiarino ha sempre affiancato una proficua attività di scrittore e sceneggiatore. Nel 1986 ha pubblicato 'La Macchia nell’Occhio', seguito da 'Padre Pio - Fango intrighi e carte false' (Bastogi 1996), 'Diabolich- Il Mistero di via Fontanesi' (Edizioni Il Rosone, 1997), 'Uno alla Luna' (Il Castello Edizioni, 2012).

Nel 1999, con il racconto poliziesco 'La Vergine di Patiso' ha vinto a Fossano il primo premio (Il segnalibro d’oro) del concorso letterario nazionale 'Esperienze in giallo'; con lo stesso racconto è stato poi tra i finalisti del premio Mondadori Roma-GialloEstate. Nel 2002, il suo racconto 'Ipnosi' è stato pubblicato dalla rivista di letteratura invisibile 'Tabula Rasa' (Besa Editrice).

Nel 2015 pubblicò 'L'Ombra del mandorlo – Cronachette' (Ed. Il Rosone). Con Raf Editore, la sua creatura, di cui è direttore editoriale, ha pubblicato 'Bianco nero e giallo' (2021), 'La strage indicibile 115 morti - gli anni di piombo e il Dc8 dei misteri' (2021), 'Olga e Genni' (2022) e 'Il delitto dell’Abbazia' (2022).

"Mi spiace tantissimo. Onorato di averla potuta vantare tra le mie amicizie. Mancherà infinitamente leggere le sue intense parole e le sue critiche sensate. Condoglianze alla famiglia, gravissima perdita" scrive Nino. "Hai letto Vecchiarino?" "No, volo! Che succede in città?" Buon viaggio Lello, non si è mai pronti agli addii" il messaggio di cordoglio di Lucilla. Così Nadil: "Scrivere un pensiero per te che eri un maestro della penna, sarebbe impensabile per chiunque, grazie del tuo lascito culturale e mi raccomando non perdere la tua pipa lassù". "Lello Vecchiarino, che brutto colpo.Sono davvero addolorata. Non posso credere che non potrò leggerti più. Mancherà la tua capacità di raccontare scavando sotto la scorza della superficialità, di svelare l'ipocrisia, di rompere il silenzio che nasconde le brutture che avvelenano la nostra città, di darci la certezza che un giorno avremmo saputo e capito. Lasci un vuoto incolmabile. Ho avuto modo di apprezzare la tua gentilezza, il tuo saper riconoscere il buono delle persone" il ricordo di Lena. "La penna migliore, quella che ho sempre letto con interesse e stima. La professionalità vera di questo mestiere, svolto spesso per hobby, soprattutto nella realtà locale. Mi mancheranno molto i suoi scritti arguti e intelligenti. Sono davvero profondamente dispiaciuta" l'omaggio di Gemma.