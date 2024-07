Morto improvvisamente il dott. Lello Sisbarra, medico di famiglia esemplare e dal cuore grande

Il dott. Lello Sisbarra, fratello del docente e scrittore Michele Sisbarra, non c'è più. Il medico di medicina generale è deceduto improvvisamente. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. Salvatore Onorati lo ha ricordato così:

"Con Lello ho condiviso il tirocinio obbligatorio dopo la laurea e insieme abbiamo cominciato a lavorare, lui ad Alberona ed io a Volturara. Famoso in quel periodo il suo parto gemellare prematuro in una notte d’inverno: di quei due bimbi è poi stato padrino di battesimo. Episodio rimasto storico e simbolo della sua capacità tecnica e soprattutto del suo grande cuore.

Con lui e Rosa Pedale siamo stati precursori di un modo nuovo di intendere la medicina di famiglia: un gruppo che ci ha visti uniti per 20 anni. No, non si può dimenticare tutto questo in un attimo, in quell’attimo che ti lascia senza fiato quando il telefono squilla e ti racconta di Lello che c’era e all’improvviso non c’è più! La morte è un grande mistero e lascia rammarico per un tempo insieme che non potrà esserci più.

Qualche mese dopo la pensione, Lello ha voluto fare una cena con me e Rosa. Ci siamo visti per l’ultima volta con l’intesa di rivederci per frequentarci a Roma dove abbiamo l’affetto dei figli. Un’ultima volta a ridere di noi e del nostro tempo migliore, un’ultima volta per dirci del nostro affetto e del nostro volerci bene".

In tanti, colleghi e pazienti, lo hanno ricordato sui social. Questo il ricordo di Vincenzo: "È stato il mio medico di famiglia professionale, generoso ed accogliente oltre che un caro amico con cui abbiamo condiviso l'amore e l'appartenenza alla famiglia murialdina. Una grande perdita per la comunità parrocchiale dell'Opera San Michele Arcangelo e soprattutto per la polisportiva Juventus San Michele, realtà, entrambe, di cui era pilastro e per cui, da decenni, insieme alla moglie Claudia Panariello, ha donato sevizio di volontariato".

Così Roberta: "Lello il mio dottore del cuore, ma tu non eri solo questo per me, sei stato tanto altro. Sei stato una guida, sei stato una spalla nei momenti bui e molto spesso anche un confidente. Se qualcosa mi preoccupava, mi bastava digitare un numero o svoltare l’ angolo di casa per ritrovarti sempre li con le consulenze private sotto il tuo portone e quando mi vedevi in lontananza già sorridevi perché sapevi che ti avrei fermato per qualche consiglio".