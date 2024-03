Tragedia in mare a Vieste: muore mentre fa kitesurf

Una domenica di Pasqua segnata dal vento, a Vieste si è trasformata in tragedia, atteso che questa mattina, per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli uomini della Guardia Costiera e dei carabinieri intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gli accertamenti, un uomo è deceduto in mare mentre faceva kitesurf, sua grande passione, nello specchio d'acqua antistante un noto villaggio turistico.

Il sessantenne sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo e accidentale.

La vittima, di Foggia, stando alle primissime informazioni, era un grande appassionato dello sport velico.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.