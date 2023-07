Dramma nelle campagne del Foggiano: uomo muore schiacciato da un trattore

Ancora una tragedia in provincia di Foggia. Un uomo di 60 anni, mentre si trovava in un'azienda agricola di Torremaggiore, è deceduto in un incidente sul lavoro. La vittima, stando alle primissime informazioni, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe rimasto schiacciato da un trattore agricolo. Tuttavia, a causare la sua morte, potrebbe esser stato un malore. Inutili si sono rivelati i soccorsi del personale del 118.

Per l'agricoltore non c'era già nulla da fare. Si tratta del secondo grave episodio avvenuto in poche ore in Capitanata (continua a leggere).