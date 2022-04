Lutto a Casa Sollievo della Sofferenza: "Se ne va un volto noto"

Casa Sollievo della Sofferenza in lutto per la dipartita, avvenuta questa mattina, di Giuseppe Scarale, per tutti Peppino, morto all'età di 87 anni dopo aver prestato servizio per 31 anni nell'ospedale di San Pio, prim a come ausiliario in cucina e poi in falegnameria. Dal 1987 ha ottenuto un nuovo incarico, come usciere della palazzina amministrativa. Poco dopo è diventato l'usciere e "persona di fiducia" degli arcivescovi in carica, di monsignor Ruotolo, monsignor D’Ambrosio e del compianto mons. Castoro. "Sempre ligio al dovere, vestito di tutto punto nella sua divisa con tesserino in vista e spilletta di Casa Sollievo appuntata in petto" si legge sulle pagine social di Casa Sollievo della Sofferenza. "Peppino ha sempre considerato questo ospedale al pari di una “casa” e, nel suo lavoro di tutti i giorni, era animato da una profonda devozione verso padre Pio, che ha conosciuto da bambino come molti anziani del paese. Se ne va un volto noto dell’Opera di San Pio, sempre riconoscibile in diverse foto d’archivio negli eventi più significativi che hanno segnato la storia dell’ospedale" il cordoglio dell'azienda.