Foggia piange Giuseppe Roberto, tifoso rossonero e presidente di ‘eSPORTiamo Foggia’

Sono in tanti oggi a Foggia a piangere per la scomparsa del geometra Giuseppe Roberto Vecchio. A portarlo via sembrerebbe essere stato un malore improvviso. Il suo ultimo post sui social, infatti, risale a non molte ore fa e parla del Foggia Calcio utilizzando quello che era diventato il suo marchio di fabbrica, ovvero il dialogo semiserio fra i due fantomatici Giua' e Anto'.

Vecchio era molto conosciuto all’interno della tifoseria rossonera, e non soltanto perché era uno dei più strenui sostenitori della squadra.

Era anche il presidente di ‘eSPORTiamo Foggia’, un consorzio per lo sviluppo sportivo di Capitanata. Che fosse molto conosciuto e amato, lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore hanno inondato facebook.

“Alcune persone entrano nelle nostre vite e lasciano impronte nei nostri cuori e non siamo mai più gli stessi", "un amico che muore, è qualcosa di te che muore", "niente è tanto caro a un amico come la tristezza per la sua morte” sono solo alcuni dei messaggi lasciati sui social. Per chi lo aveva conosciuto era “una persona perbene”, “un idealista e un sognatore”, “un sostenitore degli ideali sportivi” e della “foggianitá sportiva, quella vera e sana che viene costruita ogni giorno da chi si impegna a dare attraverso lo sport dilettantistico uno spazio e una vetrina ai nostri giovani”.

“R.i.p. geometra Giuseppe Roberto vecchio cuore rossonero”.