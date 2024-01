Addio a Giuliano Musiello, giocò nel Foggia in serie B: Rino Gaetano lo citò nella canzone 'Nuntereggae più'

Aveva settant'anni Giuliano Musiello, ex calciatore scomparso a Saluzzo (in provincia di Cuneo) dove viveva da tempo. Se n'è andato il giorno dopo la scomparsa del mito Gigi Riva. Fratello d'arte (Mario Musiello fu anch'egli un calciatore), fu un attaccante di buon livello, noto soprattutto per il grande carattere oltre che per le buone doti realizzative. Nella sua quasi ventennale carriera, Musiello vestì anche la maglia del Foggia per due stagioni, dal 1980 al 1982

Nato a Torviscosa, comune in provincia di Udine, Musiello crebbe nel settore giovanile del Cervignano per poi passare alla Spal dove fece il suo debutto tra i professionisti in Serie C. Nel 1972 passò all'Atalanta dove fece il suo esordio nella massima serie. La Juve ne apprezzò le prestazioni e lo ingaggiò, ma con la maglia bianconera riuscì solo a disputare alcune gare di Coppa Italia. Nel 1974 il ritorno all'Atalanta, nel frattempo retrocessa in serie B. Seguì il passaggio all'Avellino, dove in termini realizzativi disputerà la migliore stagione della sua carriera mettendo a referto 18 gol in 32 partite e vincendo il titolo di capocannoniere nella serie cadetta. Prestazioni che convinsero la Roma a ingaggiarlo. Nella capitale resterà due stagioni (54 presenze e dieci gol), prima di trasferirsi al Genoa, dove trascorrerà due stagioni con l'intermezzo a Verona.

Nel 1980, l'approdo a Foggia in B, dove mise a referto 37 gare in campionato e realizzando 4 gol. Novara, Ravenna, Cuneo e Savone le successive esperienze prima del ritiro nel 1987.

Nel 1978 il suo nome diventò ancora più famoso per una citazione. Rino Gaetano incluse il suo nome tra i tanti calciatori citati nella sua celeberrima 'Nuntereggae più'.