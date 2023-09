Addio a Giuliano Montaldo, il regista che raccontò la storia di Sacco e Vanzetti

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Giuliano Montaldo. Classe 1930, genovese di nascita, Montaldo è morto nella sua casa di Roma; aveva compiuto 94 anni lo scorso febbraio. Regista, sceneggiatore e attore, diresse oltre 20 film, tra i quali spicca il capolavoro 'Sacco e Vanzetti' con le magistrali interpretazione di Gian Maria Volontè (Vanzetti) e di Riccardo Cucciolla (il torremaggiorese Sacco). Vincitore di 2 David di Donatello, uno speciale alla carriera (2007) e uno come migliore attore non protagonista per 'Tutto quello che vuoi' (2018). Era presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello dal 2018.

“La notizia della morte di Giuliano Montaldo mi rattrista molto. È stato un grande regista e un grande sceneggiatore italiano. Grazie al suo film 'Sacco e Vanzetti', Riccardo Cucciolla conquistò a Cannes la Palma d’oro come migliore attore, interpretando Nicola Sacco, uno dei pugliesi della storia più famoso al mondo. Perdiamo uno dei massimi esponenti del cinema italiano, ma anche un grande uomo, un partigiano, che attraverso il cinema è riuscito a veicolare storie e valori importanti per tutti noi”, il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.