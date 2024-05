Addio a Giovanni Palmulli, il 'meridionale fiero' che difendeva la nostra terra: "Amava Foggia come pochi"

L'associazione 'Terre di Capitanata-Forza Foggia', piange la dipartita di uno dei suoi più fervidi e convinti sostenitori dell'appartenenza alle radici e alla storia della nostra terra e del Sud Italia, che la community nata a Foggia, di cui ha sempre sostenuto.

In tanti, a partire da Giuseppe Quartucci, nelle scorse ore hanno ricordato Giovanni Palmulli, deceduto l'altroieri: "Abbiamo perso un fratello, un compatriota, un amico, un uomo del Sud che difendeva la nostra terra con le unghie della conoscenza e coi denti della parola. Siamo tutti più soli, ma la sua assenza dovrà diventare per noi carburante per continuare la nostra e sua battaglia di verità storica.

Un grave lutto nel mondo identitario per Franco Zavaglia: "Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare l'amico Giovanni, a Gaeta, durante la commemorazione annuale che ricorda la resa della Fedelissima Città e la relativa fine del Regno delle Due Sicilie. Ogni anno, da almeno un decennio ci si incontrava e ci si aggiornava sulle varie iniziative promosse, durante l'arco dell'anno, sia in Terra di Capitanata che nella Calabria Ultra Prima. Lo scorso marzo, purtroppo, Giovanni non era presente, in quanto già molto debilitato. Era una persona molto attiva. E' stato lui, insieme all'amico fraterno Germano D'amato, ad ideare lo striscione Forza Foggia, con lo stemma del Regno delle Due Sicilie e farlo circolare nello stadio Zaccheria. Inutile dire che i tifosi della squadra rossonera, grazie a questa bella intuizione, hanno potuto riscoprire la storia negata dai vincitori e sapere, finalmente, quale fosse la bandiera del nostro antico Stato".

Questo il pensiero di Giancarlo: "E' difficile scrivere qualcosa che non avrei mai voluto scrivere. Ma io te lo devo. E lo devo anche a chi non ha avuto la grande fortuna di conoscerti e di essere tuo amico. Io questa fortuna ce l'ho avuta, e la rivendico. Sei stato un amico sincero, raro, leale. Un compagno di esperienze e iniziative vulcanico, prezioso, travolgente, nella tua sobrietà e pacatezza. Un esempio di persona buona, educata, colta e al contempo umile, per bene".

E un meridionale fiero, sereno ma sempre forte e chiaro nel rivendicare le ragioni della nostra terra e nell'impegnarsi nel chiederne giustizia, verità ed equità, insieme agli amici fraterni di Terra di Capitanata-Forza Foggia che hai contribuito a fondare. In ultimo, ma non per ultimo, un foggiano vero appassionato, innamorato della sua città, sempre pieno di idee, progetti, valori per renderla migliore e per accrescerne l'identità e la coscienza storica.

Mi mancherà la tua voce tonante, le tue battute in perfetta lingua foggiana, di cui eri cultore, le tue risate composte eppure coinvolgenti, i tuoi toni sempre sereni e inclini al dialogo ma mai arrendevoli.

Mi mancherai amico mio. E mancherai a questa città, Foggia, che hai tanto amato, e compreso nel profondo, perché questa città non può essere amata se non viene capita, ma non può essere neppure capita, se non viene amata. Per questo lascerai un vuoto, profondo, nella coscienza stessa di Foggia, che hai contribuito a lungo a promuovere, custodire, difendere, affermare.

Ho scritto di getto e non rileggerò cosa ho scritto, lascio parlare il cuore, senza filtri, senza attaccarvi la ragione".

Sui social l'ha voluto ricordare anche il consigliere comunale e docente universitario Nunzio Angiola: "Ci lascia una persona perbene, una persona “vera”, un appassionato di storia locale, un amante dell’arte, uno che ci teneva a Foggia, uno come pochi. Lo conobbi e lo apprezzai nella sua qualità di portavoce dell’associazione Terre di Capitanata-Forza Foggia. Sarà un mio preciso impegno quello di portare avanti alcune delle sue mille battaglie e in particolare il posizionamento di una riproduzione delle statue dei regnanti borbonici nel prónao della villa comunale".