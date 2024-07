Addio al dott. Scarale, il medico della notte in cui morì San Pio: "Poggiò la sua testa al mio avambraccio"

Si è spento ieri, a San Giovanni Rotondo, all'età di 89 anni, il dott. Giovanni Lorenzo Scarale.

"Della notte tra il 22 e il 23 settembre 1968 ricordo tutto alla perfezione: avevamo tra le mani la vita della persona che più amavamo e io non avevo mai preso in considerazione la possibilità che un giorno Padre Pio potesse lasciarci"

La sua figura è legata a San Pio da Pietrelcina. Infatti, come ha riportato sui social Franco Impagliatelli, direttore di Radio Monte Calvo, la notte che il cuore del santo con le stimmate smise di pulsare (23 settembre 1968), Scarale, durante il servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, fu chiamato intorno alle 2.30 a recarsi con urgenza presso il Convento dei Cappuccini, in quando le condizioni fisiche di Padre Pio si erano aggravate. "Continuai ad insistere, Padre respiri, padre respiri" (la testimonianza video su Sangiovannirotondofree).

"Per me è stata un'eternità, diceva sempre, bisbigliando, in nome d Gesù e Maria, Gesù e Maria, mentre con la mano destra, tra pollice e indice, faceva rotolare il rosario. All'improvviso Padre Pio poggiò lentamente la sua testa sul mio avambraccio sinistro"