Gianpiero Saglimbene non ce l'ha fatta: morto il sergente dell'Aeronautica colpito da un tumore raro e aggressivo

Gianpiero Saglimbene, il 38enne sergente maggiore dell’Esercito originario di San Severo in servizio presso i “Lancieri di Novara” 5° di stanza a Codroipo (in provincia di Udine), dove viveva con la moglie e due figli di 7 e 8 anni, non ce l'ha fatta.

Colpito da una rara forma di sarcoma dal 2014, un sarcoma desmosplastico a piccole cellule rotonde, tumore raro e aggressivo, il sergente dell'Aeronautica si è spento ieri. A darne notizia su Facebook la moglie Barbara: "Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori". La voglia di lottare aveva spinto la donna a organizzare una raccolta fondi su Facebook. Con il ricavato, servivano 600mila euro, Gianpiero era stato operato presso l'ospedale “Columbia University Medical Center” da Kato Tomoaki. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.