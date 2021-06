Lutto nel mondo dell'imprenditoria a San Severo: è morto a 63 anni il titolare dell'agenzia funebre Panacciulli-Dante

Lutto nel mondo dell’imprenditoria a San Severo. E’ morto all’età di 63 anni, ne avrebbe compiuti 64 a breve, Gennaro Panacciulli, titolare della omonima agenzia funebre di viale 2 giugno a San Severo che opera nel settore da oltre 80 anni e che Gennaro aveva ereditato dal padre Dante. Lascia la moglie e quattro figli. Si è spento dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa di San Bernardino.

Decine e decine i messaggi di cordoglio sui social: “Mi dispiace enormemente, veramente una persona a modo e sempre gentile”, “rimarrà in noi il ricordo di una gran bella persona”, “mi ricorderò per sempre della sua gentilezza e della sua grande forza”.

E ancora, “per fermare le mie lacrime sto cercando un aggettivo negativo per descriverti ma non ci riesco. Sei stato e resterai per me sempre un grande amico. Gentile, educato, disponibile, generoso, lavoratore, simpatico”