Addio al gastroenterologo Vincenzo Stoppino: "Ci ha lasciato un grande medico e un grande uomo"

Foggia piange il gastroenterologo e infettivologo Vincenzo Stoppino, scomparso oggi all’età di 76 anni. Per anni ha diretto il Dipartimento di Chirurgia Generale e Gastroenterologia (prima Struttura Complessa di Gastroenterologia Ospedaliera) degli allora Ospedali Riuniti, dove ha prestato servizio fino a novembre del 2014.

La sua carriera è iniziata proprio lì, da assistente medico di Pronto Soccorso, a 27 anni. Nel 2003, gli è stato conferito il primo incarico di direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia.

Specializzato in Gastroenterologia, Malattie Infettive e Oncologia Medica, è stato professore incaricato della Scuola di Specializzazione di Oncologia Chirurgica.

Ha organizzato, tra i primi in Italia, un servizio di reperibilità endoscopica digestiva diagnostica e terapeutica operativo 24 ore su 24.

“Siete andato via sottovoce, in punta di piedi, senza disturbare nessuno perché voi siete sempre stato così: discreto, dignitoso”, scrive in un messaggio commosso Jole Figurella, presidente dell’Associazione Il Cuore, che con lui ha portato avanti tanti progetti. Da “braccio destro”, ne parla come di uno stacanovista.

“Ad Enzo ho rubato parte della sua conoscenza, ma soprattutto la sua grande capacità di essere medico con le lettere tutte maiuscole. Medico è chi riconosce e si cala nei panni degli altri e soprattutto nelle loro sofferenze. Da Enzo ho imparato che oltre alla scienza dentro il camice del medico ci deve essere l’uomo e nel camice di Enzo c’era tanta scienza e soprattutto tanta umanità”, dice oggi il medico Salvatore Onorati, ricordando gli anni passati nel reparto di medicina interna diretto dal prof. Lucentini.

“In quel periodo - racconta - cominciai a frequentare il giovane assistente Vincenzo Stoppino, uno dei pochissimi che in quegli anni cominciò ad interessarsi di endoscopie. Il professore Lucentini ‘consigliava’ a noi giovani di seguire i pazienti a noi assegnati quando li mandavano a fare consulenze. Diceva il mio maestro che dal confronto con i consulenti si impara sempre qualcosa e quando si trattava di consulenze con Enzo Stoppino, diceva, si impara molto di più. In quegli anni ho cercato di rubare a tutti un po’ di mestiere, da Enzo un po’ di più che dagli altri, grazie alla sua grandissima disponibilità”.

Unanime il cordoglio dei colleghi. “Ci ha lasciato un grande medico ed un grande uomo e soprattutto un amico”.

Un medico di riconosciuta professionalità e umanità, per tanti un maestro.

“È stato la gastroenterologia in provincia di Foggia, un punto di riferimento per chirurghi ed internisti della provincia”, dice di lui il collega Giuseppe Antonucci, ex Direttore di dipartimento di Medicina Interna-Neurologia dell’Asl Foggia.

Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 23 maggio, alle 16, nella chiesa di San Michele.