Morto Franco Tozzi, il cantante de 'I tuoi occhi verdi' e fratello di Umberto nato a Rodi Garganico

Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 26 marzo Franco Tozzi, fratelli di Umberto, nato a Rodi Garganico e morto dopo una breve malattia a Cuneo il 29 gennaio.

Musicista e cantante, il primogenito della famiglia dell'autore di 'Ti amo' e 'Gloria', nacque a Rodi Garganico, ma sin da bambino si trasferì a Torino con la famiglia.

Nel 1964 vinse il festival di Castrocaro con 'Due Case, due finestre. L'anno successivo, nel 1965, partecipò al Festival di Sanremo e nello stesso anno arrivò secondo a 'Un disco per l'estate' con 'I tuoi occhi verdi', disco di successo con 800mila copie vendute. Dopo qualche anno formò il complesso 'Franco Tozzi off Sound' al cui interno il fratello Umberto debuttò alla chitarra.

Il fratello Umberto lo ha ricordato sui social postando una foto: "Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco".

Franco Tozzi con "I Tuoi Occhi Verdi" ha sbancato il botteghino di juke-box e classifiche di vendita. Era l'estate del 1965, e la canzone, hit insuperata di quell'anno, vendette ben 800mila copie. Da allora ha fatto innamorare, sognare e ballare intere generazioni, trasformandosi in uno degli artisti italiani più famosi di quel magico decennio, tra il mitico "boom" economico dei Sessanta sino agli albori della crisi petrolifera ed energetica dei primi Settanta.

A ‘Un disco per l’estate’ si classificò terzo, dopo Jimmy Fontana e Orietta Berti. E sempre Franco Tozzi tenne a battesimo il fratello minore Umberto, che esordì come chitarrista nel suo gruppo di allora - "Franco Tozzi Off Sound" - prima di dar luce e vita a una memorabile carriera da cantautore e interprete sotto l'ala esperta di Giancarlo Bigazzi.

Quando nel 2016 Franco Tozzi si ripresentò sulla scena musicale italiana con una veste nuova e con un cd inedito che arrivò a 20 anni esatti dall'ultimo, del 1995, dichiarò a Foggiatoday. "In questi due decenni non mi sono occupato di musica. Ho fatto altro, ma non volevo lasciar passare questo cinquantesimo anniversario senza una piccola celebrazione".