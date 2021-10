Foggia piange Franco Merli, l'uomo del Trentino che ha dato lustro al salotto del viale della Stazione

Franco Merli non c’è più. E’ volato in cielo il fondatore e anche titolare per 40 anni dell’omonimo e storico negozio che due anni fa aveva festeggiato i 50 anni di attività.

Sulla pagina Facebook dell’attività di viale XXIV Maggio il ricordo di uno dei due figli: “Nelle sue passeggiate domenicali nel lontano 1969 lo avevo già visto realizzato, nei suoi progetti, attraverso le due saracinesche a giorno di uno dei più bei viali di allora della città, forse il più bello. Da Trentino testardo non ha mai voluto adeguare le sue idee alla realtà locale, come il prezzo fisso, per cui, alcuni, avevano dato massimo tre mesi di vita a quel negozio dove si poteva trovare tutto per la casa ed ad ogni prezzo (ovviamente fisso). Serietà, correttezza, educazione sono solo alcuni dei principi che hanno ispirato la sua creazione e che ha cercato di inculcare ai suoi figli. Buon viaggio papà e grazie di tutto”.

I funerali si terranno domani mattina alle 10 presso la chiesa di San Giovanni Battista