Addio a Franco Busini, storico tecnico di Tele Radio San Severo

Si è spento ieri sera al San Giacomo di Torremaggiore Franco Busini, per oltre trenta anni storico tecnico dell’emittente televisiva locale Tele Radio San Severo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ci lascia una persona perbene ed innamorata del suo lavoro – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che oggi vogliamo salutare anche attraverso queste righe, perché Franco, con la sua telecamera, ha contributo e rendere più efficace per oltre 30 anni l’attività istituzionale di questo Comune, lontano da logiche ed appartenenze politiche. Interpreto in tal senso il pensiero di tutta l’Amministrazione Comunale, senza distinzione alcuna, ma anche degli Amministratori precedenti. La telecamera di Franco Busini è stato uno strumento prezioso per noi sanseveresi. Ci ha fatto vedere sul canale 23 UHF eventi, incontri politici, cultura, sociale, sport, è stato l’essenziale e puntuale riferimento televisivo per tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato. Era sempre disponibile con tutti, la sua telecamera è stata presente a tutti gli avvenimenti più importanti dal 1976 sino a pochi anni fa: discreto, pulito, sobrio, attento a diffondere i particolari più rilevanti, ma anche quelli meno significativi, che permettevano – però - una comunicazione completa, a volte lontana da quella delle altre emittenti, ma davvero efficace per una realtà come la nostra. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze mie personali e quelle della Civica Amministrazione tutta senza esclusione alcuna”.