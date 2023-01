UniFg piange il professor Francesco Silla, prematuramente scomparso: "Un dolore lancinante"

Il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Università di Foggia tutta piangono il professore Francesco Silla, prematuramente scomparso "in punta di piedi, quasi senza voler arrecare disturbo, com'era nel suo stile, riservato ed elegante", ricordano dal suo Dipartimento.

"Un dolore lancinante, che ti toglie il fiato, ci ha improvvisamente pervasi. E ci ha lasciati sgomenti. Un vortice di pensieri, sentimenti, ricordi si affastella nella mente. Le parole non riescono a spiegare la perdita immensa per l'Università di Foggia e per il nostro Dipartimento" , si legge nel messaggio di commiato. "Chi ha avuto la fortuna di conoscere Francesco, di incrociare il suo cammino, di dialogare con lui ha ricevuto una straordinaria lezione di rettitudine morale, di disponibilità, di mitezza".

"La sua passione scientifica, il suo rigore negli studi romanistici era accompagnato da una innata apertura verso gli altri, da una straordinaria capacità di ascolto. Un non comune senso del dovere lo animava nel suo ruolo di docente e in tutte le attività istituzionali che con entusiasmo svolgeva nel nostro Ateneo. Un attaccamento alla comunità accademica e una generosità che nemmeno l'esperienza della malattia ha potuto scalfire".

"Oggi è il giorno del dolore. Della vicinanza alla sua meravigliosa famiglia e ai colleghi, Giunio e Laura, che con lui hanno condiviso più da vicino il percorso accademico. Ma è anche il giorno della riflessione. Sul senso della vita. E sulla morte che, come ricorda la poetessa Szymborska, 'intromette la sua ultima parola a sproposito'. Poiché non c'è vita che almeno per un attimo non sia stata immortale. Poichè invano scuote la maniglia d’una porta invisibile. Poiché a nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. E a noi certamente non può togliere il ricordo della Sua luminosa persona e la memoria del Suo esempio, che ci impegniamo a onorare continuando quotidianamente a svolgere con abnegazione il nostro lavoro".