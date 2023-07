Foggiano morto in mare a Campomarino Lido

Era originario di Foggia, dove era nato, l'uomo, di professione barista residente a Campobasso, decedute nelle acque di Campomarino Lido davanti a parenti e amici. Appassionato di pesca sportiva, si era immerso con la muta da sub, ma dall'acqua non è più riemerso. A recuperare il corpo senza vita della vittima, a pochi metri dalla riva, tra le urla e le lacrime, sono stati bagnini di uno stabilimento dopo il disperato allarme lanciato dalla moglie.

Nessuna pista è esclusa, compresa quella che l'uomo possa aver avvertito un malore. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla morte dell'uomo indaga la Capitaneria di Porto di Termoli e i carabinieri. La salma - già a disposizione della Procura di Larino - si trova in obitorio.