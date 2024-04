È morto Don Michele Genovese

Addio a Don Michele Genovese, parroco dal settembre 1976. A darme notizia è l'Arcidiocesi Foggia-Bovino attraverso l'arcivescovo Giorgio Ferretti unitamente al Presbiterio, alla famiglia Genovese e alla Comunità diocesana. "Invochiamo da Dio, con sentimenti di gratitudine,l'accoglienza riservata a coloro che hanno donato la propria vita, con docilità e mitezza, a servizio del Vangelo".

Le esequie avranno luogo mercoledì 24 Aprile, alle ore 16,30 nella Parrocchia dello Spirito Santo in Foggia, in Via Nedo Nadi.

La salma sarà vegliata fino alle ore 15,30 del 24 Aprile presso l’Obitorio del Policlinico di Foggia.

Nel 2015 padre Genovese, in quel periodo in servizio presso la Chiesa di Sanuigi, era stato colpito da ischemia