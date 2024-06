Addio a Pier Paolo Gualano, San Nicandro Garganico piange il suo ex sindaco umile e gentile

San Nicandro Garganico piange il suo ex sindaco, Pier Paolo Gualano, scomparso prematuramente all’età di 61 anni dopo una lunga sofferenza.

Avvocato, aveva guidato il Comune dal 2013 al 2018.

“Una persona garbata, un professionista stimato, un uomo generoso e rispettoso di tutti - dice di lui l’attuale sindaco Matteo Vocale - Ma anche un sindaco che, tra mille difficoltà, ha condotto la fase più problematica nella storia recente del nostro comune. Quando fu sindaco, fui per lui uno dei consiglieri di minoranza più fastidiosi. Mai, però, mancò il rispetto reciproco, al punto che, con grande umiltà e senso di responsabilità - che restano il dono più prezioso che mi ha lasciato - decise di sostenere la mia candidatura a sindaco, contribuendo alla mia elezione”, ricorda oggi Vocale.

Pier Paolo Gualano è andato via nel giorno della festa dei Santi Patroni. Si unisce al dolore dei familiari anche Patrizia Lusi, presidente dell’Asp Vincenzo Zaccagnino: “Un uomo mite e gentile, amministratore attento e mai fuori dalle righe”, afferma in un messaggio di cordoglio a nome della tecnostruttura dell’Asp e di tutto il Cda.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità con umiltà e senso del dovere”, scrive l’associazione ‘Oro tra le Mani’ in cui l’ex sindaco aveva creduto e che aveva seguito sin dai suoi primi passi.

Sempre disponibile, cordiale, empatico e solare, dicono di lui i tanti cittadini che lo ricordano commossi.

Le esequie saranno celebrate domani, martedì 18 giugno, alle 15.30, alla Chiesa del Carmine.