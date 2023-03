Morto improvvisamente giovane parroco, sconvolta la comunità di Rocchetta: "Perdita assurda"

Rocchetta Sant'Antonio è sconvolta per la scomparsa di don Antonio Aghilar, guida spirituale della piccola comunità dei Monti Dauni. "Non ci sono parole! Una perdita assurda, di un ragazzo giovanissimo, di un punto di riferimento per tutta la comunità. Tutta Rocchetta oggi é impietrita dal dolore e dall'incredulità che sia davvero successo, che Don Antonio non c'é più. Domani, venerdì 24 Marzo, per rispetto di questo grande dolore collettivo, dichiaro il lutto cittadino" le parole del sindaco Pompeo Circiello.

Il parroco dell'Assunzione della Beata Vergine Maria è tornato alla casa del padre prematuramente. In tanti lo hanno ricordato sui social: "E' una notizia che mi ha profondamente addolorato. C'erano tanti progetti con lui, tante promesse. Per me è un momento di forte costernazione. Come è triste la vita" scrive Pasquale.

"Ho avuto l'onore di conoscerti non nelle vesti da parroco. Dire che sei stato innovativo, vulcanico, sorridente, ironico è tutto ciò che mi viene da scrivere pensandoti. Grazie per la fiducia riposta nel mio progetto, e nella disponibilità data alle nostre allieve di Rocchetta" il ricordo di Iris.