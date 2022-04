Addio a Mimì Bonassisa, imprenditore di successo di Deliceto ed ex vicepresidente del Foggia

Si è sprento a 82 anni Domenico Bonassisa, per tutti Mimì, ex sindaco di Deliceto ma soprattutto imprenditore di successo dell'omonima impresa industriale 'Bdc Bonassisa Drilling Company' perforazioni e servizi, con sede legale in viale degli Aviatori a Foggia

Nata nel 1960 con l?obiettivo era diventare un?impresa di riferimento per le Oil & Gas Company, oggi è un'azienda leader nel settore petrolifero e opera come main contractor al fianco delle principali Oil & Gas Company.

Nato il 23 febbraio 1940 a Deliceto da Lucia e Rocco, la sua è un?infanzia di ristrettezze economiche e di rigida disciplina, in casa e nell?ambiente formativo. Si trasferisce infatti nel convitto nazionale statale Ruggero Bonghi di Lucera, dove si diplomerà in Geometra. Nel 1968 sposa Incoronata e dal matrimonio nascono Lucia, Monica Antonella e Irene, che hanno raccolto l'eredità di Domenico.

Domenico Bonassisa è stato vice del presidente del Foggia Calcio, Tullio Capobianco. Fece parte di quella cordata di imprenditori locali che a metà degli anni duemila salvò il calcio rossonero dal rischio fallimento, sfiorando anche la serie B persa nella finale contro l'Avellino