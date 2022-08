Addio a Dino Gigantiello: “Ha fatto la storia dell’emigrazione cerignolana a Torino”

Si è spento questa mattina a Torino, all’età di 72 anni, Berardino Gigantiello, per tutti Dino, fondatore nel capoluogo del Piemonte dell’associazione dei cerignolani emigrati ‘La Cicogna’. I funerali si terranno sabato 6 agosto nella parrocchia Maria Regina della Pace, nel quartiere ‘Barriera di Milano’, dove da più di 40 anni a maggio si celebrano i festeggiamenti in onore della Madonna di Ripalta.

Fervente devoto, ha promosso ogni hanno la tradizionale festa patronale con rievocazioni storiche. L’associazione che, commossa, ha rinnovato l’impegno a continuare nella sua opera di comunione tra Cerignola e Torino, lo ricorda come “un galantuomo di altri tempi”, una figura che “ha fatto la storia dell’emigrazione cerignolana a Torino”.

Ha espresso il cordoglio della città alla famiglia, a nome dell’amministrazione comunale, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito: “Dino Gigantiello è stata una figura importante dell'emigrazione cerignolana a Torino, alla quale ha sempre rammentato l'orgoglio delle origini e della propria terra, contribuendo in modo incisivo a mantenere vivo il legame della comunità lontana con la nostra Cerignola e le sue tradizioni”. Ha espresso la sua vicinanza e quella dell’intera città anche a tutta l’associazione ‘La Cicogna’ e al suo presidente, Gianni Dimopoli, che “continua, con pari entusiasmo, l'opera meritoria di Dino nel rinsaldare i vincoli di affetto dei cerignolani lontani con la loro terra”.

“Hai lavorato incessantemente per mantenere il legame con la tua città. Sei sempre stato il motore dell’organizzazione dei festeggiamenti della Madonna di Ripalta a Torino. Una forza della natura. Mancherai a tutta la nostra comunità”, ha scritto il consigliere di opposizione Rino Pezzano che, in passato, da vice sindaco, aveva rappresentato la città alla festa patronale in Piemonte.