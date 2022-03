Giovane dottore pugliese morto negli Stati Uniti: il 28enne è deceduto in seguito ad un incidente stradale

Bari, Altamura e la Puglia tutta, piangono la morte di Davide Loizzo, da cinque anni dottore in Medicina e Chirurgia, deceduto in seguito ad un incidente stradale negli Stati Uniti, dove si era recato per uno stage. Il 28 giugno 2017, giorno in cui conseguì, la prestigiosa laurea presso l’università Aldo Moro degli Studi di Bari, il quasi 29enne scriveva così su Facebook: "Guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, guardate ancora più lontano!".

Ed è lì, lontano anni luce dalla terra, in Paradiso, che Davide è volato via, lasciando sgomenti gli amici, i parenti, i conoscenti e i colleghi. La Puglia intera piange il giovane dottore che negli States avrebbe voluto migliorare le sue competenze, aggiornarsi e inseguire il sogno di diventare un urologo affermato.

Specializzando al quarto anno presso la scuola di Medicina in Urologia, sono decine e decine i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social. “Davide era un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Abbiamo perso un professionista eccezionale” il ricordo di Tino. Per Luigi “Altamura perde una mente brillante e una bella persona”. “Conoscevo Davide da quando era un giovane e brillante studente, l’ho recentemente reincontrato nelle attività di vaccinazione dei trapiantati. Il suo sorriso, la sua dolcezza, la sua professionalità lasciavano il segno” evidenzia Silvio. “Prima ancora di essere un medico, per tutti noi di StudentiPer e per tutta la Comunità Studentesca è stato un amico, un collega e un grandissimo rappresentante. Davide è stato un ragazzo dolcissimo, disponibile e generosissimo”. Così la Sigm, la Consulta specializzandi di Bari. “Da sempre, lo conosciamo come un ragazzo brillante, capace, ambizioso, dal sorriso vivace e dall’animo buono e generoso, al servizio silenzioso dei colleghi come rappresentante e dei pazienti come medico”.