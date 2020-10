Informazione pugliese in lutto, morto operatore 54enne di Telebari. Emiliano: "Il Covid si è portato via troppe persone"

Il mondo dell'informazione in Puglia piange la scomparsa di Claudio Traversa, l'operatore di Telebari e storico componente del team televisivo, risultato positivo qualche giorno fa al Covid e deceduto all'età di 54 anni. Da tempo conviveva con una grave patologia.

Era impegnato a raccontare con le immagini le vicende quotidiane del capoluogo della Puglia. Come riporta Baritoday, poco più di una settimana fa erano stati scoperti alcuni casi di covid nella redazione con tamponi immediati e sanificazione degli studi televisivi.

Telebari ha voluto ricordare il collega scomparso con un messaggio durante la trasmissione Buongiorno Bari: "Una di quelle persone che lavorano dietro le quinte per garantire che le nostre parole e le nostre immagini arrivino nelle vostre case. Lui poi dietro le quinte amava starci anche per indole, con la tenera timidezza che nascondeva dietro una barba bianca da babbo Natale e un fisico un po’ buffo che però riusciva a strapparti sempre un sorriso"

Questo il cordoglio del governatore Michele Emiliano: "Il Covid si è portato via tante, troppe persone. Ogni volta che si spezza una vita è un dolore grandissimo. Oggi dobbiamo dire addio a Claudio Traversa, 54 anni. Storico operatore di Telebari, Claudio era una persona di grandissima professionalità, con un tratto umano profondo e gentile, un vero galantuomo con il quale era sempre bello parlare, scambiare un sorriso e una battuta.

Claudio, come tanti professionisti del mondo dell’informazione pugliese, è stata una presenza quasi quotidiana per me negli ultimi 15 anni, in un lavoro fianco a fianco che mi fa sentire molto vicino e legato a lui e a tutti i suoi colleghi.

Alla famiglia, alla redazione di Telebari, a tutti coloro che gli volevano bene giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore".